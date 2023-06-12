Слава воїнам України: тисячі фанатів на стадіоні в Німеччини скандували "ЗСУ" – надихаюче відео

Вболівальники на товариському матчі у Бремені передали вітання українській армії, яка боронить країну від російської агресії. Це надихнуло футболістів на яскравий поєдинок.

Збірна України провела другий поєдинок у 2023 році, пише 24 канал. Команда під керівництвом нового наставника Сергія Реброва розписала результативну нічию у спарингу з Німеччиною (3:3).

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Гра проходила у Бремені, куди завітало чимало українських вболівальників. Сам поєдинок носив благодійний характер, адже всі зароблені кошти з квитків німці перераховували на допомогу постраждалим від війни.

Українські фанати не забули, завдяки кому їх країна досі залишається незалежною. Під час матчу трибуни Бремена дуже гучно та активно скандували "ЗСУ" на честь Збройних сил України.

Відео скандування фанатів в Бремені:

Нагадаємо, що у червні збірна України зіграє ще два матчі кваліфікації Євро-2024. Вже 16 червня "синьо-жовті" проведуть виїзну зустріч із Північною Македонією, а 19-го числа "приймуть" у словацькій Трнаві збірну Мальти.

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Поки ж Україна йде без очок у відборі ЧЄ-2024, посідаючи четверте місце у групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. У березні українці поступились Англії в гостях (0:2).