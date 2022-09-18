Показав, як не слід грати: український голкіпер курйозно помилився в 1/4 фіналу ЧС-2022 – відео

У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу-2022 з socca. Збірна України зупинилась у чвертьфіналі змагань.

Прикрий гол, який був одним із ключовим

Кривдницею українців стала Німеччина, яка наколотила у наші ворота вісім голів. Натомість "синьо-жовті" відповіли лише трьома, пише 24 канал.

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Один із голів у ворота української збірної видався дуже курйозним. За рахунку 1:2 на користь Бундестім грубу помилку допустив голкіпер "синьо-жовтих". Святослав Марканич незграбно помилився при зупинці м'яча, який залетів у сітку його володінь.

Німеччина збільшила свою перевагу у два голи. Після чого українці скоротили відставання до м'яча, але це був останній промінчик надії у грі нашої збірної. Україна пішла у ва-банк, прибравши з воріт голкіпера та випустивши ще одного польового гравця. Бундестім серйозно покарав за невиправданий ризик. У підсумку – 3:8, розгромна перемога німецької команди.

Українська збірна зупинилась на чемпіонаті світу-2022 у чвертьфіналі змагань. Німеччина пробилась у півфінал, де 18 вересня зіграє проти Бразилії. В іншому матчі 1/2 фіналу того ж дня Польща зіграє з Казахстаном.

Що таке Socca – різновид міні-футболу у форматі 6 на 6. Команди грають між собою два тайми по 20 хвилин.

Курйозний гол у відео з 19:20