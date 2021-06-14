Поразка, за яку не соромно: соцмережі оптимісточно реагують на гру Україна – Нідерланди

Збірна України з футболу в стартовому матчі на Євро-2020 13 червня поступилися Нідерландам з разхунком 2:3, але продемонстрували доволі впевнену гру. Навіть попри поразку, користувачі соцмереж всипали "національну дружину" компліментами.

Мабуть, найбільшої похвали наші хлопці заслужили після того, як змогли відігратися, поступаючись у 2 м'ячі. Хоча в підсумку пропустили третій і програли, та найголовніше, що гравці національної збірної чітко показали: характер у них точно є.

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Саме характер відзначив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він подякував кожному з гравців і закликав уболівальників вірити в національну збірну.

Звісно ж, не відреагувати на таку подію не міг і президент держави. Володимир Зеленський відзначив, що гра була по-справжньому сильною та пообіцяв, що кожен українець і надалі підтримуватиме національну команду.

Через сильний характер гравців "національної дружини" в соціальних мережах запевняють, що за таку поразку ані трохи не соромно.

Військовий Гліб Бабіч похвалив користувачів соцмереж за підтримку національної команди. Та закликав не забувати про ще одну "збірну" – українських військових, які захищають нашу країну в російсько-українській війні.

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Бабіч порівняв обидві "команди", відзначивши, що між ними є дуже багато спільного. Та є єдина принципова різниця: поразка армії стане остаточною та останньою поразкою для нас усіх.

Крім того, користувачі соціальних мереж не могли оминути увагою й окремих персоналій цього матчу. Найбільше похвали отримав воротар збірної – Георгій Бущан. Своєю впевненою грою він не раз виручив команду, за що й отримав у підсумку "лева матчу".

Також добряче "дісталося" й капітану синьо-жовтих – Андрію Ярмоленку. Своїм диво-голом він змусив увесь стадіон замовкнути. За це його навіть жартома запропонували ввести до складу РНБО України.

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Сам капітан після матчу подякував уболівальникам у своєму інстаграмі й пообіцяв, що наступного разу команда виступить ще сильніше.

Натомість фанати національної збірної та Андрія Ярмоленка в коментарях пообіцяли, що будуть з командою і надалі – навіть попри прикру, хоча й доволі сильну поразку.