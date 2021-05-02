Україна у неймовірний спосіб зуміла пробитися на гандбольне Євро-2022

Збірна України з гандболу таки стала учасницею чемпіонату Європи 2022 року. Все в останньому турі склалося майже на користь українців.

Збірна України в неділю, 2 травня, зіграла заключний матч відбору на Євро-2022. Наша команда на виїзді грала проти чехів. 28 квітня матч між цими командами в Україні закінчився перемогою гостей.

Водночас Україна перемогла Швецію в плей-офф, але не поїде на чемпіонат світу з гандболу

Україні в матчі проти Чехії треба було перемагати, щоб виходити на Євро-2022. Тоді було б питання, з якого саме місця українці вийдуть з групи – другого (перемога з різницею у три чи більше очки). У випадку нічиї чи поразки, все залежало від результатів в інших групах.

Українці програли чехам (22:27). Тож нашій команді довелося очікувати результати інших матчів. І вони принесли хорошу звістку для нашої збірної.

Україна у своїй групі посіла третє місце. На Євро-2022 потрапляли чотири збірні з третіх місць. Але враховувалися лише результати з командами, які посіли перші два місця. Україна потрапила у четвірку найкращих третіх команд завдяки нічийному результату у матчі проти Росії (сама гра відбулася в Білорусі).

Фінальний турнір триватиме з 13 до 30 січня 2022 року в Словаччині та Угорщині. У ньому візьмуть участь 24 команди.