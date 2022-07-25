"Сказали їхати своїм коштом": чому українські веслувальниці не зможуть виступити на ЧС-2022

На жаль, Україна не буде представлена на чемпіонаті світу з веслування в жіночій байдарці-четвірці (500 метрів). Все через недостатність фінансування федерації.

Докієнко: Це непідйомна сума

Про це розповіла одна з представниць команди Наталія Докієнко. За її словами, для них не виділили фінансування.

Читайте також Україна отримала "золото" чемпіонату світу-2014 у веслуванні після дискваліфікації росії

Так, на жаль, українська жіноча четвірка не виступить на чемпіонаті світу, через те, що мені і Діані Танько сказали їхати "своїм коштом", а це непідйомна сума – 75000 гривень,

– сказала веслувальниця.

Дівчата все ж таки планували їхати на турнір, навіть за власні кошти. Проте виявилося, що брак грошей – це не єдина проблема команди.

"Попередньо, ми були налаштовані їхати на змагання, були готові купувати квитки своїм коштом, але якби ціна була 20 – 30 тисяч гривень, а не 75. А придбати квитки завчасно ми не могли, тому що у нас не було віз – їх відкрили в останній момент перед вильотом, а саме 20 липня.

Як тільки нам відкрили візи, ми почали шукати квитки до Галіфаксу, але ціни на них були космічні, тому і було прийняте таке рішення, що ми не поїдемо", – додала Докієнко.

Змагання відбудуться в канадському Галіфаксі в період 3-17 серпня. Світова першість стане першою з 2021 року, коли турнір приймав данський Копенгаген.

Очікується, що на турнірі виступлять 17 представників України.