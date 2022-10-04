Україна може прийняти чемпіонат світу-2030 разом з двома європейськими країнами – ЗМІ

Україна має намір провести чемпіонат світу-2030. За інформацією ЗМІ, у країні можуть провести змагання однієї з груп турніру.

Україна планує доєднатися до Іспанії та Португалії й подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.

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Україна націлилась на проведення ЧС

Ця ідея була схвалена президентом Володимиром Зеленським і національними урядами Іспанії та Португалії.

Офіційна інформація щодо партнерства може бути оголошена іспанськими та португальськими футбольними чиновниками у середу в штаб-квартирі УЄФА.

Також видання додає, що для проведення чемпіонату світу в Україні будуть потрібні гарантії безпеки, однак очікується, що до 2030 року війна на території України остаточно закінчиться та розпочнеться процес відновлення країни.

Є ймовірність, що уразі подачі заявки Україна разом із Португалією та Іспанією стануть фаворитами. Серйозно розглядають спільну заявку Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, навіть якби це означало проведення ЧС взимку.

Ці країни отримають підтримку одразу трьох конфедерацій – Азії, Африки та Європи. Серед інших претендентів – представники Південної Америки.

Наразі жодна заявка ще офіційно не була підтверджена президентом ФІФА Джанні Інфантіно – останнім часом він проводить перемовини з лідерами зацікавлених країн.