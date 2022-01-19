Україна могла готуватись до ЧС-2022 на базі МанСіті: Петраков обрав рідну країну

Збірна України у першому матчі плей-офф відбору ЧС-2022 зіграє проти Шотландії. "Синьо-жовті" могли готуватись до поєдинку у Великій Британії.

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Футболісти збірної України мали шанс готуватись до важливого поєдинку за межами рідної країни. Олександр Зінченко міг тренуватись на клубній базі Манчестер Сіті, за який виступає.

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Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко. Тренерський штаб збірної на чолі з Олександром Петраковим вирішив зупинитись на варіанті з Україною. Підготовка буде проводитись у Києві.

Були різні варіанти для тренувального збору. Тренерський штаб обрав готуватись в Україні. Ми готували варіант підготовки на базі Манчестер Сіті. А також інші – у Шотландії, Франції,

– розповів Павелко.

За інформацією Павелка, "синьо-жовті" планують провести одне відкрите тренування для уболівальників перед поїздкою у Шотландію.

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