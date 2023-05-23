УЄФА несподівано змінила час початку матчу Україна – Мальта: коли розпочнеться поєдинок

Вже у червні збірна України проведе два матчі відбору на чемпіонат Європи-2024. В одному з цих поєдинків відбулись зміни.

16 червня "синьо-жовті" зіграють проти Північної Македонії, а вже 19-го числа того ж місяця зійдуться у протистоянні з Мальтою. Однак у матчі з мальтійцями відбулись часові зміни.

Цікаво Починаємо з Англії, закінчуємо з Італією: календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Зіграємо трохи раніше

23 травня УЄФА повідомила про зміну часу початку зустрічі Україна – Мальта. Попередньо поєдинок був запланований на 21:45. Новий час відрізняється практично на три години. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Офіційна причина такої зміни часу матчу наразі невідома.

Нагадаємо, що це буде домашній матч для української збірної. Домівкою для "синьо-жовтих" буде стадіон Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Ця арена вміщує 19,2 тисяч футбольних глядачів.

Напередодні важливих матчів

Перед цимим офіційними матчами 12 червня збірна України проведе товариську гру проти Німеччини, яка для "бундестім" буде особливою та ювілейною. У цьому поєдинку наша національна команда може зіграти вже під керівництвом нового головного тренера, куди сватають Сергія Реброва, який ще очолює Аль-Айн.

Раніше поовідомлялось, що Ребров вже підписав контракт зі збірною, а УАФ оголосить про його призначення вже найближчим часом.

Збірна України вже стартувала у відборі на Євро-2024, але зробила це прогнозовано невдало. Наша команда під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня поступилась збірній Англії на "Вемблі" 2:0. Голи у ворота Анатолія Трубіна забивали Гаррі Кейн та Букайо Сака.

Наразі "синьо-жовті" посідають 4-те місце у групі "С", лідером якої є Англія, яка набрала максимальні 6 балів.