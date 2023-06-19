Циганков знову рятує: Україна з другої спроби реалізувала пенальті з Мальтою – відео

Підопічні Реброва довго не могли зламати оборону футбольного карлика. Один пенальті наша команда не реалізувала, але справу виправив вінгер Жирони.

Збірна України проводить свій третій матч у кваліфікації Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва є збірна Мальти, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Мальта: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

"Синьо-жовті" визначались явними фаворитами зустрічі, але перший тайм завершився нулями. Після перерви Україна отримала право на пенальті, яке не реалізував Ярмоленко.

Втім згодом мальтійці дали нову змогу пробити 11-метровий, збивши капітана збірної у майданчику. Цього разу до позначки підійшов Віктор Циганков, який не схибив.

Відео голу Циганкова:

Вінгер Жирони відзначається вже у третьому матчі збірної України поспіль. Всього 26-річний гравець відзначився 11-ма точними ударами.