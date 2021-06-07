Як збірна України завдяки двом пенальті забила у матчі з Кіпром: відео

У понеділок, 7 червня, Україна в останньому контрольному матчі приймала Кіпр на ОСК "Металіст" у Харкові. "Синьо-жовті" першими відкрили рахунок у матчі.

Два пенальті – два голи

На 36-й хвилині Зубков в центрі поля зумів залишити м'яч в боротьбі, круглий поскакав до воріт Кіпру, де прямо в штрафній Панайота повалив Олександра і заробив пенальті у власні ворота.

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Ярмоленко вдарив у правий від себе кут, а голкіпер впав у протилежний.

Відео голу Ярмоленка

Наприкінці першого тайму Україна подвоїла перевагу у матчі. І знову завдяки пенальті. Іоанну чомусь виставив руку у власному штрафному, коли Ярмоленко прострілював.

Потужно під штангу в лівий від себе кут пробив Зінченко – кіпер не дотягнувся. Зінченко святкував гол з м'ячем під футболкою – Олександр чекає разом з дружиною Владою первістка.

Відео голу Зінченка