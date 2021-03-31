Україна сенсаційно зіграла внічию з Казахстаном у третьому матчі відбору на ЧС-2022: відео

У середу, 31 березня, збірна України зіграла третій матч відбору на чемпіонат світу 2022 року проти Казахстану. Поєдинок на НСК "Олімпійський" сенсаційно завершився внічию.

Україна – Казахстан 1:1

Голи: Яремчук, 20 – Мужиков, 59

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Поєдинок у Києві став третім для "синьо-жовтих" за останній тиждень. Спочатку команда Андрія Шевченка сенсаційно відібрала очки у збірної Франції в Парижі, а потім несподівано зіграла внічию вдома з Фінляндією. В кінці зустрічі Жуніор Мораес забив, здавалося, переможний гол, але фіни відреагували чудово і змогли зрівняти результат.

Збірна Казахстану поки провела один поєдинок, вдома поступившись французам з рахунком 0:2.

Україна і Казахстан раніше провели чотири очних протистояння і у всіх з них наша команда виявлялася сильнішою. Останній раз жереб зводив суперників у відбірному турнірі ЧС-2006.

Україна досить очікувано відрикла рахунок у матчі на 20-й хвилині. Зінченко перехопив м'яч в центрі поля, просунувся вперед і зробив передачу в лівий кут штрафного на Яремчука, який обвідним ударом поклав футбольний снаряд під дальню штангу.

Відео голу Яремчука

На 30-й хвилині Зінченко з лівого кута штрафного прострілив трохи назад на Яремчуком, який пробив поруч зі штангою. Згодом Мораес прийняв м'яч в центрі штрафного і завдав удар з розвороту – м'яч потрапив у Малого.

Наприкінці першого тайму Караваєв, Яремчук і Зінченко вибігли на ворота казахстанців. Роман п'ятою віддав на Зіну, але той покотив поруч зі штангою.

Після перерви Україна продовжила пресинг на ворота казахстанців. Спершу після закидання в штрафну від Зінченка Мораєс в боротьбі із захисником зумів пробити, але голкіпер відбив м'яч. Згодом обігравшись з партнером, Яремчук з лівого кута штрафного майданчика не пробив голкіпера.

На 59-й хвилині Казахстан несподівано зрівняв рахунок у матчі. Після короткої поперечної передачі Нургалієва Мужиков з лінії штрафного обвідним ударом відправив м'яч у ворота.

Відео голу Мужикова

На 71-й хвилині Маліновський розрізною передачею вивів один на один з голкіпером Зубкова, яка не пробив Покатілова.

Відео моменту Зубкова

У підсумку, матч з Казахстаном став третім у відборі на чемпіонат світу, де Україна зіграла внічию. Однак, наша збірна посідає 2 сходинку турнірної таблиці Групи D, програючи першій Франції 4 очка.

Україна – Казахстан відеоогляд