На замітку Реброву: ексфорвард назвав слабку сторону збірної Італії

Вже 20 листопада визначить, хто займе друге місце у групі "С" та на пряму відбереться у фінальну частину Євро-2024. Перед цим лобовим поєдинком Італія та України мають по 13 балів.

Італія підходить до поєдинку проти України із кадровими втратами. Але вже у матчі проти Північної Македонії команда Лучано Спаллетті довела, що це не буде великою для неї проблемою. Італійці навіть у знекровленому складі показали відмінну гру проти македонців та здобула впевнену перемогу 5:2.

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Слабкість "скуадри адзурри", якою мають скористатись українці

Так само трактує ці кадрові втрати італійської збірної колишній нападник Ігор Яворський. За його словами, у майбутнього суперника України велика лава запасних, тому у Спаллетті буде з кого обирати. Тим паче, що у "скуадри адзурри" є багато молодих гравців, які виправдовують усі надії тренерського штабу збірної.

Також Яворський назвав слабкі сторони Італії, які він прогледів у матчі проти македонців. Саме нею повинні скористатись українці, враховуючи швидкі та технічні фланги команди Сергія Реброва.

Великий плюс для нашої збірної, що легіонери Мудрик, Циганков, Довбик набрали чудову форму у своїх клубах, яку вони спробують перенести на матч "синьо-жовтих".

Північномакедонці не часто загрожували володінням господарів, але впадало у вічі, що в них – повільні захисники, які не завжди приймали правильні рішення. Згадайте хоча б епізод, коли балканці забивали свій перший гол, коли стопери господарів банально загубили у воротарському майданчику гравця гостей. В України вистачає швидкісних футболістів, чого тільки вартий Михайло Мудрик, й треба змусити італійців помилятися,

– сказав Яворський.

. Поєдинок Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 на леверкузенській "БайАрені" у Німеччині.

Попередня гра між цими збірними закінчилась перемогою Італії з різницею в один гол 2:1. Єдиний гол "синьо-жовтих" у тій зустрічі забив Андрія Ярмоленко, який через травму пропустить вирішальний матч нашої збірної.