Змова від УЄФА чи груба помилка: як суддя позбавив Україну виходу на Євро-2024 – ганебне відео

Підопічні Сергія Реброва могли розраховувати на пробиття пенальті у компенсований час після фолу на Мудрику. Проте Хесус Хіль Мансано вирішив допомогти Італії.

Збірна України провела свій останній матч у групі кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграла у нульову нічию проти збірної Італії, пише 24 канал.

До теми Безгольова гра на користь "лазурових": Україна не змогла вирвати в Італії путівку на Євро-2024

Цей результат не дозволив нашій команді вийти напряму на чемпіонат Європи, адже "синьо-жовтих" влаштовувала лише перемогу. Втім Україна була близька до забитого м'яча та навіть мала право розраховувати на пенальті в овертаймі.

На третій компенсованій хвилині Мудрик після пасу Зубкова прийняв м'яч у карному майданчику італійців, але був збитий Браяном Крістанте. Хавбек Роми явно зіграв у ногу Михайлові, а не в м'яч.

Відео скандального моменту:

Іспанський суддя Хесус Хіль Мансано спочатку послухав підказку від арбітрів VAR, а потім не захотів навіть подивитись повтор епізоду. Таким чином, Україну позбавили явної можливості забити переможний гол, а на чемпіонат Європи потрапила Італія.

Читайте також Україна ввосьме зіграє у плей-офф: з ким зіграємо за вихід на Євро та історія стикових іграх

Такий вчинок викликає чимало запитань до суддівства та УЄФА, Нагадаємо, що на початку листопада президент організації Александер Чеферін відкрито заявив, що Італія має потрапити на Євро-2024 та назвав її важливою для турніру.

Відзначимо, що у України буде запасний шанс пройти на змагання. Команда Сергія Реброва потрапила у плей-офф, де у березні 2024-го має пройти проти двох опонентів для вдалого вирішення питання. Наша команда може потрапити у Шлях А до Польщі, Уельсу/Хорватії та Естонії, або у Шлях В до Ізраїлю, Боснії і Герцеговини та Фінляндії/Ісландії.