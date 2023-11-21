Пенальті, атмосфера на стадіоні та підсумки кваліфікації: коментар Реброва після матчу з Італією

У понеділок, 20 листопада, у групі "C" відбулися матчі останнього туру кваліфікації до Євро-2024. В одному з них Україна грала вирішальний матч зі збірною Італії.

Поєдинок закінчився з рахунком 0:0. Це дозволило вийти на континентальну першість підопічним Лучано Спаллетті, а "синьо-жовті" залишилася на третій сходинці у групі, попри однакову кількість очок з італійцями.

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Післяматчева пресконференція Реброва

Головний тренер національної збірної України після емоційної гри прокоментував нічию, якої не вистачило для кваліфікації напряму на Євро-2024. Однією з головних тем став непризначений пенальті вже у компенсований час, який міг би все змінити у групі "C". На думку Сергія Реброва, там був фол:

Я вважаю, що там був чистий пенальті, але є VAR. Із мого погляду це був 11-метровий. Але це вирішуємо не ми. Напевно, при перегляді VAR не побачили фолу. Там є люди, які дивляться…

Попри результат, який у лобовому матчі задовольнив італійців, головний тренер "синьо-жовтих" залишився задоволений побаченим на полі у виконанні своєї команди та прокоментував саму гру.

"Ми мали план на гру. Ми грали проти чинного чемпіона Європи. Дуже важко проти цієї команди з перших хвилин постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали інтенсивніше, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м’яч і створювали моменти.

Так, зараз хлопці дуже засмучені, тому що не здобули результат. Але я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм", – заявив Ребров.

Окремо головний тренер збірної України відзначив чудову атмосферу в Леверкузені на "БайАрені", де 30 тисяч уболівальників протягом усього матчу незупинно підтримували свої команди:

"Я люблю грати в Німеччині, упевнений, гравцям теж тут подобається. Вдячний Леверкузену й Німеччині за можливість зіграти на цьому чудовому стадіоні. Чудова атмосфера була під час виконання гімну. Італійці аплодували нам – це дуже емоційна річ. Цей матч показували в багатьох країнах. Італійці виявили повагу до України й підтримку, атмосфера була чудовою".

Наприкінці пресконференції Сергій Станіславович підбив підсумки всього групового етапу та вкотре нагадав світу, що в Україні триває війна:

Небагато людей вірили в нас. Ми боролися до останньої гри. Я вдячний гравцям, з якими ми працюємо разом приблизно півроку. Вони показали розуміння нашої гри, показали український характер.



Як усі ви знаєте, війна в Україні продовжується. Це важко для гравців, які завжди дивляться в телефон, стежать за новинами, так само, як і я. Непросто працювати в цій атмосфері. Але ми всі розуміємо, що представляємо сильну країну, що й продемонстрували на полі. Ми показали характер, билися за нашу країну.

Зазначимо, що попри невихід на Євро-2024 через кваліфікацію напряму, Україна має шанс туди потрапити, подолавши шлях плей-офф. Для цього "синьо-жовтим" треба буде здолати двох суперників, жеребкування відбудеться 23 листопада.

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. Матчі плей-офф відбудуться наприкінці березня 2024 року, а сам чемпіонат Європи стартує 14 червня та триватиме до 14 липня.