Ще мінус двоє: збірна Італії втратила захисника Інтера та воротаря Тоттенхема на матч з Україною

Лучано Спаллетті продовжує втрачати гравців через пошкодження. Правда, мова про резервних футболістів, на чиє місце"Скуадра Адзурра" викликає нових.

У понеділок0, 20 листопада, збірна України зіграє вирішальний матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Леверкузені протистоятиме Італії.

До теми Україна чи Італія: в кого більше шансів вийти на Євро-2024 і що для цього потрібно

Кадрові проблеми італійців

Чинні чемпіони Європи мають чимало травм перед матчами листопада. Лучано Спаллетті не зможе розраховувати на Алекса Мерета, Рафаеля Толой, Давіде Калабрію, Мануеля Локателлі та Сандро Тоналі. При цьому Жоржиньо та Браян Крістанте знаходяться під питанням.

Тепер же у коуча виникли нові проблеми. Серйозне пошкодження отримав захисник Інтера Алессандро Бастоні. Він вже залишив розташування збірної, його замінить Джанлука Манчіні з Роми.

Турнірне становище

Також не допоможе Італії запасний ворота Гульєльмо Вікаріо. Гравця Тоттенхема підмінить Марко Карнессекі з Аталанти. Нагадаємо, що наразі Італія йде третьою у відбірковій групі, поступаючись трьома очками Україні.

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Втім чемпіони Європи мають матч в запасі проти македонців. Якщо вони його виграють, то у зустрічі із Україною їх влаштує нічия. У випадку осічки проти балканців Італія має грати в останньому турі лише на перемогу.

. Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені на "БайАрені". Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.