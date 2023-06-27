Україна – Іспанія: онлайн-трансляція вирішального матчу на Євро-2023

Молодіжна збірна України з футболу у вівторок, 27 липня, проведе третій матч групового етапу Євро-2023 проти збірної Іспанії. Саме в цьому матчі й визначиться, з якого місця в групі Україна вийде у чвертьфінал. Онлайн-трансляція матчу Україна – Іспанія доступна на сайті 24 Каналу.

Україна та Іспанія підходять до очної зустрічі за рівної кількості очок. Обидві команди виграли два перші матчі, і не пропускали голів у свої ворота. Однак іспанці випереджають українців, адже мають кращу різницю забитих та пропущених голів – 4:0 проти 3:0 в українців.

Детальніше Битва проти фаворита: Україні треба перемагати Іспанію на молодіжному Євро-2023

Тож українцям, щоб посісти перше місце в групі, треба обов'язково перемагати іспанців. Наших суперників цілком влаштує і нічия, щоб зберегти лідерство в групі.

Україна та Іспанія гарантували собі місце в плей-офф. У чвертьфіналі Євро-2023 команди зіграють проти двох найкращих збірних з групи D. Перше місце у цьому квартеті, скоріш за все, посяде збірна Франції. За ще одну путівку змагаються Італія, Швейцарія та Норвегія.

Якщо Україна переможе Іспанію, то свій матч чвертьфіналу проведе проти команди, яка посіла друге місце в групі D. І цей матч відбудеться в суботу, 1 липня. Якщо ж українці не зможуть перемогти іспанців, то зіграють проти переможця групи D у неділю, 2 липня.

Матч Україна – Іспанія 27 червня розпочнеться о 21:45.

Ексклюзивний транслятор молодіжного чемпіонату Європи з футболу 2023 на території України – Суспільне Спорт. Тож матч Україна – Іспанія наживо покажуть на місцевих телеканалах Суспільного, а також на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Також буде доступна трансляція на Радіо Промінь.

Відеотрансляція матчу Україна – Іспанія на Євро-2023 буд доступна на сайті 24 Каналу в цій новині. Трансляція буде доступною за 30 хвилин до початку матчу.