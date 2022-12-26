Офіційно: Україна разом з Іспанією та Португалією подала заявку на проведення ЧС-2030

Чемпіонат світу 2030 може відбутися в Україні. Українська футбольная асоціація спільно з Іспанією та Португалією подали офіційну заявку на проведення турніру.

Українська футбольная асоціація на своїй сторінці у Фейсбуку повідомила, що Україна разом з Іспанією та Португалією подала спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030. УЄФА підтримав ініціативу трьох країн.

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Заява УАФ

"Україна, Іспанія і Португалія подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу-2030! Важливо, що УЄФА підтримав ініціативу, а отже мрія багатьох поколінь українських вболівальників отримала практичну можливість для втілення. Участь України у заявці на проведення ЧС-2030 є надзвичайно важливою не тільки для нашої держави, а й для об’єднання і зміцнення всієї Європи у час спільних важких випробувань.

Спільне з Іспанією і Португалією проведення ЧС-2030 має шанс стати яскравим футбольним символом вступу України до ЄС, на що наша держава також претендуватиме в наступні роки. Матчі ЧС-2030 в Україні, Іспанії та Португалії підкреслюватимуть єдність Європи від Лісабону і Мадриду до Києва, Донецька, Луганська і Севастополя. Ця подія також стане символом перемоги футболу! Перемоги заради миру в усьому світі! Історичним цей чемпіонат світу стане ще й тому, що саме в 2030 році відзначатиметься 100-річчя з початку проведення турніру світової першості.

Віру в можливості проведення ЧС-2030 в Україні щодня своїми успіхами підтверджують Збройні сили України, які своїм неймовірним героїзмом доводять незламність і невідворотність перемоги українського народу на полі бою проти агресора. Ми граємо у футбол в єдиній команді миру і за мир! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – говориться у повідомленні УАФ.

Остаточне рішення щодо господарів Мундіаля-2030 буде ухвалено у 2024 році. Очікується, що спільну заявку подадуть Єгипет, Греція та Саудівська Аравія. Ще одну спільну заявку готують країни Південної Америки – Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чилі. Крім того, очікується заявка представника Африки – Марокко.