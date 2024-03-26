Одноклубник Маліновського засмутив Луніна: Україна пропустила гол від Ісландії – відео

Підопічні Сергія Реброва активно розпочали поєдинок проти Ісландії. Проте першими відкрили рахунок "вікінги".

У фінальному матчі кваліфікації Євро-2024 збірна України у Вроцлаві зустрічається з Ісландією. Суперники розігрують путівку на континентальну першість, пише 24 канал.

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У дебюті першого тайму суперники обмінялися небезпечними моментами. У "синьо-жовтих" гарні нагоди змарнували Яремчук та Миколенко.

А от футболісти збірної Ісландії свій шанс на 30-й хвилині використали. Одноклубник Руслана Маліновського Альберт Гудмундссон накрутив захисників та пробив Андрія Луніна. Воротар мадридського Реала не зміг врятувати команду.

Відео голу Гудмундссона

Нагадаємо, що у півфінальному матчі проти Ізраїлю (4:1) форвард Дженоа Альберт Гудмундссон став автором хет-трика. Завдяки його результативній грі Ісландія потрапила у фінал плей-оф.