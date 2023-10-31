Україна здобула дебютну перемогу у груповому раунді Ліги націй: тріумфальне відео

В останній день жовтня жіноча збірна України провела номінально "домашній" матч 4-го туру групового раунду Ліги націй. "Синьо-жовтим" вдалось переграти футболісток із Греції.

Україна – Греція 1:0

Гол: Апанащенко, 32

Українки підійшли до цього поєдинку із серією поразок, яка складала вже три поспіль поєдинки групового раунду Ліги націй квартету 3 дивізіону В. До цього матчу "синьо-жовті" зазнали трьох фіаско з однаковим рахунком 1:2, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Взяла ЛЧ та чемпіонат світу: Айтана Бонматі з Барселони – найкраща футболістка 2023 року

31 жовтня українській збірній вдалось взяти реванш у грецьких футболісток за поразку в очній зустрічі 3-го туру 1:2. Тоді єдиний гол у складі нашої збірної забила Ольга Овдійчук.

Першого голу у зустрічі довелось чекати 32 хвилини, коли номінальні господарки отримали право на штрафний удар. Петрик із стандарту вразила стійку воріт Греції, але першою на добиванні була досвідчена Апанащенко. Дар'я ударом в один дотик пробила повз голкіперку Греції – 1:0.

Відео голу Апанащенко

Саме із такий мінімальним рахунком команди пішли на 15-хвилинну перерву.

У другому таймі команди створили моменти, але жоден із них так і не закінчився голом.

Україна мінімально обіграла Грецію та здобула першу перемогу у груповому етапі Ліги націй.

Україна із 3 балами йде третьою у групі 3. Стільки ж очок у четвертої Греції, яка поступається українкам за додатковою статистикою.

Наступний матч жіноча збірна України у груповому раунді Ліги націй проведе 1 грудня проти Польщі.