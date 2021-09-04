Шапаренко шаленим голом відкрив рахунок у матчі з Францією: відео
4 вересня 2021 , 22:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У суботу, 4 вересня, збірна України проводить матч відбору на чемпіонат світу з футболу проти Франції. Першими гол у матчі забили українці.
На 44-й хвилині українці ледь пропустили у свої ворота, але вже у наступній контратаці рахунок став 1:0. Простріл з правого флангу від Яремчука Зума перевів на ногу Шапаренку, а той відразу знищив праву дев'ятку.
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Відео голу Шапаренка
Україна – Франція: історія зустрічей
- Історія протистоянь між цими збірними налічує 11 зустрічей. У шести із них перемогу святкували чинні чемпіони світу. Лише один матч завершився звитягою українців. Ще у чотирьох поєдинках була нічия.
- Востаннє команди зустрічались на одному полі у березні 2021 року. Та гра завершилась мировою 1:1.