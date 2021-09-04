Україна – Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Збірна України проводить свій п'ятий матч у відборі на чемпіонату світу 2022. В Києві на НСК "Олімпійський" "синьо-жовті" приймають збірну Франції. Початок матчу о 21:45.

Саме матчем проти Франції на виїзді збірна України стартувала у відборі на чемпіонат світу. У Парижі тоді була зафіксована нічия 1:1, що вважалося позитивним результатом. Однак в нічию з таким же рахунком збірна України зіграла і у двох наступних матчах – проти Фінляндії та Казахстану в Києві. В нічию (але цього разу 2:2) закінчився і матчі проти Казахстану на виїзді. Тепер настала черга приймати Францію вдома.

Україні треба обов'язково перемагати в цьому матчі. Це дозволить нам скоротити відставання від першої Франції до одного очка. А також повернутися на друге місце в турнірній таблиці, звідки нас потіснили фіни, які обіграли Казахстан, і мають на одну гру менше зіграною.

Обидві команди перед грою зіштовхнулися з кадровими проблемами – за Україну не зіграє Зінченко. У Франції через травми та дискваліфікації матч пропустять Мбаппе, Канте та Кунде.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Франція