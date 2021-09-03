Серйозний екзамен Петракова: анонс на матч відбору ЧС-2022 Україна – Франція

У суботу, 4 вересня, відбудеться головний матч для збірної України в рамках відбірного турніру до чемпіонату світу. Українці вдома зіграють з чинними чемпіонами світу та лідером групи D – Францією. Про найголовніше перед матчем – читайте на Спорт24.

Україна – Франція: ключове

Що: матч відборі на чемпіонаті світу з футболу 2022;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: субота, 4 вересня, 21:45;

Трансляція: канали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на Спорт 24.

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Березневий успіх України з Францією

Минула очна зустріч команд у березні завершилася нічиєю 1:1. По закінченню часу результати у них не сильно змінилися. Українці вперше забили більше голу в цьому відборі, а французи знову упустили 2 очка, провівши валідольний матч з низькою реалізацією.

На офіційному рівні команди провели чотири матчі з 2012 року. На Євро-2012 Франція взяла верх 2:0. В рамках відбіркового турніру до ЧС-1024 Україна перемогла вдома 2:0, а на виїзді програла 0:3. Було ще два товариських матчі – перемоги Франції 4:1 і 7:1.

Бар'єр ничієї для України

Збірна України займає друге місце в групі з чотирма очками. Українці відстають від лідера на чотири бали. В рамках відбіркового циклу "жовто-сині" провели наступні ігри:

Франція – Україна 1:1;

Україна – Фінляндія 1:1;

Україна – Казахстан 1:1;

Казахстан – Україна 2:2.

В останньому матчі підопічні Олександра Петракова упустили перемогу в самій кінцівці матчу. На 90+2 хвилині Сікан вивів українців вперед, а через три хвилини рівність в рахунку встановив Валіуллін. За винятком гри з Францією, де українці відігралися, у всіх інших матчах Україна забивала першою, але не могла втримати переможний рахунок.

Проблеми збірної Франції

Французи перервали свою двоматчеву переможну серію нічиєюз Боснією і Герцеговиною (1:1). Перед цим гості обіграли боснійців на виїзді 1:0.

Взагалі проблеми у збірної Франції з'явилися ще на Євро-2020. Там "триколори" стартували з перемоги над Німеччиною (1:0), але потім провели важкі матчі з Угорщиною (1:1) і Португалією (2:2). Ну і виліт в 1/8 фіналу теж забути складно. Французи програли швейцарцям у серії пенальті (3:4).

Найкращим снайпером в складі Франції є Антуан Грізманн, який за чотири матчі забив 3 голи. Інший форвард команди Кіліан Мбаппе не зіграє через травму. Також Франція втратила Жюля Кунде, який отримав пряму червону картку у попередньому матчі, і Н'Голо Канте, замість якого викликали Адрієна Рабьо.

Прогноз Favbet

Компанія вважає фаворитом поєдинку в Києві чинних чемпіонів світу. Коефіцієнт на перемогу Франції становить 1,65, на перемогу України – 5,70, на нічию – 4.

При цьому букмекери вважають, що матч не обійдеться без забитих м'ячів. Коефіцієнт на те, що в поєдинку не буде голів, становить 8, на те, що буде хоча б один – 1,03, на те, що заб'ють обидві команди – 2,09.