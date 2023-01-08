Україна з колом штрафу фінішувала 7-ю в одиночній змішаній естафеті у Поклюці

У словенській Поклюці закінчилась передостання гонка етапу Кубка світу-2022/2023 з біатлону. Збірна України стала 7-ю.

Українську збірну представляли Артем Тищенко та Анатасія Меркушина. Обидва гарно показують себе на вогневих рубежах, але їх хід по дистанції бажає бути кращим, пише 24 канал.

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Провал на старті

Початок гонки був провальним для синьо-жовтої команди. Тищенко настріляв на стійці, вибивши лише одну із п'яти мішеней. Артем потягнувся за додатковими патронами. На щастя, усі три пішли у ціль. У підсумку – одне штрафне коло для України, яке відкинуло нас за межі десятки найкращих.

Меркушина дещо краще діяла на своєму етапі – один на лежці плюс два на стійці. Однак ходом Анастасія не могла конкурувати на рівних із лідерами. Наша збірна залишилась при своїх.

Ідентичні виступи Меркушиної та Тищенка

Друга частина гонки для України була значно кращою. Тищенко підійняв нас у топ-10. Першу лежку пройшов на відмінно, а на стійці потягнувся лише за одним додатковим патроном, яким закрив останню мішень.

Меркушина ідентично провела стрільбу на вогневому рубежі – 0+0 та 0+1. Відзначимо, стрільбу Анастасії на лежці, яка була блискавичною. Ось це добра та стара робота на рубежі від Анастасії, яка добре відома на загал своєю швидкострільністю.

У фінішному коридорі Меркушина поборолась за сьоме місце проти суперниці з Японії. Лічені долі сантиметрів були на користь українки, яка завезла нас на сьому позицію.

Перемогу в одиночній змішаній естафеті здобула Норвегія, якій у цій гонці не було рівних. Ветле-С'ястад Крістіансен та Інгрід-Ландмарк завоювали чергове "золото" для норвезької збірної.

Срібні нагороди здобули французи у складі Антонена Гігонна та Лу Жанмонно. Трійку призерів несподівано замкнули швейцарці Ніклас Хартвег та Емі Басерга.

Відзначимо низьку позицію Німеччини, яка фінішувала лише 13-ю.

Результати одиночної змішаної естафети

1. Норвегія (0+5) 38:54,1

2. Франція (0+6) +41,0

3. Швейцарія (0+8) +49,6

…

7. Україна (1+9)

8 січня у Поклюці відбудеться ще одна змішана естафета, але не одиночна. Україна виступить у наступному складі: Богдан Цимбал, Руслан Ткаченко, Дар'я Блашко та Юлія Джима. Початок гонки о 15:25.