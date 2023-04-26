Крок до підвищення в класі: Україна обіграла Естонію на чемпіонаті світу з хокею

Збірна України з хокею провела третій матч на чемпіонаті світу в дивізіоні IB. Суперником українців були господарі групи Естонія. Українці перемогли та збільшили свої шанси на підсумкову перемогу в групі.

Україна – Естонія 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Після невдалого результату у першому матчі проти Китаю, українцям на турнірі треба вигравати усі матчі, що залишилися. Саме так сталося і в матчі з сербами, де українці розгромили суперника. А тепер прийшла черга й естонців.

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Українці зі стартового свистка кинулися на ворота суперника. Але кидки не давали результату. Натомість одна з небагатьох атак естонців принесла їм результат в середині першого періоду. Закинута шайба дещо спантеличила наших гравців. Але на перерву команди пішли за рівного рахунку - Ілля Коренчук таки зрівняв рахунок.

А другий період почався з неймовірної шайби Пангелова-Юлдашева. Він пробивав мало не від синьої лінії, і шайба влетіла над пасткою голкіпера.

В середині другого періоду українці вже були попереду в рахунку на два голи, коли Лялька вдало прийняв шайбу перед голкіпером та пробив над ним. Але така перевага була не довгою. Бо за дві хвилини естонці скоротили відставання в рахунку.

Та на останню перерву в матчі збірна України пішла за переваги в три голи. Спочатку Пангелова-Юлдашева закинув свою другу шайбу в цьом матчі. А менше, аніж за хвилину Коренчук теж оформив дубль.

Початок третього періоду теж відзначилося обміном закинутих шайб. За українців закинув Вадим Мазур. При цьому зробив він це у падінні після того, як Олексій Ворона віддав йому пас собі поміж ніг.

У відповідь Александров закинув за естонців, та за хвилину Трахт закинув сьому шайбу у ворота суперника.

Та естонці на цьому не зупинилися. В одній з атак Рооба зумів підхопити шайбу біля наших воріт, об’їхати їх, після чого закинути її під перекладину.

Матч такі і закінчився рахунком 7:4. Завдяки цьому українці піднялися на друге місце в групі, маючи в активі 7 очок. На першому місці збірна Японії, яка має три перемоги після трьох матчів.

Вже 27 квітня збірна України проведе матч проти Нідерландів. А 29 квітня – проти Японії. Україні треба перемагати в основний час в обох матчах. Це гарантує їм перше місце в групі, а відтак і підвищення у класі в дивізіон IA.