Україна з драматичної поразки від Нідерландів стартувала на Євро-2022 з футзалу

Чоловіча збірна України з футзалу 19 січня невдало стартувала на Євро-2022. Підопічні Олександра Косенка прикро поступились Нідерландам.

Нідерланди – Україна 3:2

Голи: Саадуні, 22, Атаібі, 24, Базамбу, 30 – Зварич, 1, Шотурма, 37

Перший суперником України на Євро-2022 стали господарі турніру Нідерланди. Підопічні Олександра Косенка потрапили у солідну групу разом із Португалією та Сербією.

Нідерланди втратили головну перевагу над українцями. Матч відбувався за порожніх трибун.

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Вже на першій хвилині матчу українці розмочили нулі на табло. Зварич після "пожежі" на частині майданчика Нідерландів підхопив м'яч, розвернувся та вколотив його у сітку воріт господарів – 0:1. "Синьо-жовті" розпочали матч у швидкому темпі та високо зустрічали атаки суперника.

Хиткий рахунок

Після пропущеного голу господарі перехопили ініціативу. Але голкіпер України Ципун впевнено контролював ситуації після пострілів суперника. Українці робили ставку на швидкий вихід із оборони в атаку.

Атаібі ледь не скористався обрізкою "синьо-жовтих" на власній частині поля. Але м'яч після його потужного удару пролетів повз стійку.

На 14-й хвилині поперечина врятувала українські володіння.

Радевич опинився на вбивчій позиції, але з першого разу не пробити, а другу спробу заблокував суперник. Останню хвилину першого тайму українські футзалісти провели в атаках, але забити гол у роздягальню не змогли.

Україна пішла на перерву з мінімальною перевагою у рахунку 0:1.

Нідерланди перевернули гру з ніг на голову

Швидкий гол вдалось забити господарям турніру у другому таймі. Голкіпер Кейк закинув м'яч із власних воріт прямо на голову Саадуні, який зрівняв рахунок – 1:1.

Майже одразу нідерландці повели у рахунку. Знову господарі скористались обрізкою українців, вийшли на ворота Ципуна. Лише після декількох ударів м'яч підхопив Атаібі та вивів свою національну команду вперед – 2:1. Перший відрізок другого тайму повністю провалили підопічні Косенка.

Цікаву комбінацію "синьо-жовтих" замкнув Журба – вище воріт. Чернявський впритул пробив повз ворота після передачі Шотурми.

Нокаут для українців

На десять хвилин до завершення матчу помаранчеві забили втретє. Журба відпустив Бузамбу, який зробив крок та неймовірним чином пробив у дев'ятку воріт Ципуна – 3:1.

Шотурма замкнув простріл, але з ударом впорався голкіпер суперника.

Гол надії для України

Ще за шість хвилин до закінчення поєдинку Україна почала грати з п'ятим польовим, яким став Зварич. Таке рішення дало свій результат. Шотурма став адресатом останньої передачі та ударом під дальню стійку відквитав один гол для "синьо-жовтих" – 3:2.

Україна програла у першому матчі групового раунду Євро-2022. Нідерланди святкують перемогу з рахунком 3:1. Поразка "синьо-жовтих" у важливому поєдинку.

На жаль, українцям не вдалось зробити подарунок головному наставнику Олександру Косенку, який 18 січня святкував свій день народження.