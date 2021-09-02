Україна з драматичної перемоги у групі смерті стартувала на Євро з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу 2 вересня стартувала на груповому етапі чемпіонату Європи. У першому матчі групи A українська команда вирвали перемогу над Грецією.

Греція – Україна 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)

До речі Україна програла Польщі в 1/8 фіналу жіночого чемпіонату Європи-2021 з волейболу

Перший сет виявився надзвичайно напруженим. Греки агресивно розпочали матч і тільки одного разу дозволили "синьо-жовтим" вийти вперед.

Багато в чому Греція повинна завдячувати самим українцям, які вкрай часто помилялися. У підсумку греки впевнено взяли дебютну партію.

На другий сет суперник українців вийшов з куражем: греки діставали "мертві" м'ячі й повели 7:3. Проте українцям вдалося зрівняти рахунок – 10:10, а потім навіть вийти вперед!

Наприкінці сету українці поступалися, проте завдяки потужним подачам Олега Плотницького знову зрівняли рахунок – 22:22. Підопічні Угіса Крастінша з другої спроби реалізували сет-болл і зрівняли рахунок по партіях.

Протягом майже всього третього сету Україна комфортно лідирувала. Та наприкінці партії гра нашої команди розклеїлася й греки не тільки вирівняли ситуацію, але й вийшли вперед 22:19. Повернутися у партію українці не змогли й програли сет.

Українцям не можна було програвати 4 сет, який означав би фіаско. Команда Крастінша від початку партії почала розривати греків і розгромно виграла партію!

Доля поєдинку вирішувала в останньому 5 сеті. Українська команда відразу захопила ініціативу й продовжила громити Грецію. На щастя, наші волейболісти не впустили перевагу та здобули важливу перемогу!

Наступний матч Україна проведе вже 3 вересня проти потужної Сербії. Початок гри о 21:30. Також "синьо-жовті" зіграють проти:

Португалії (5 вересня)

Бельгії (7 вересня)

Польщі (8 вересня).

У плей-офф вийдуть чотири найкращі команди.