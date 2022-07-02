Замінила Росію: Україна дізналась суперника у матчі за 3-тє місце на Євро-2022

Жіноча збірна України з футзалу була розбита Іспанією у півфіналі Євро-2022. Підопічні Олега Шайтанова отримали суперника у матчі за третє місце.

Фінальна битва за "бронзу"

1 липня відбулись обидва півфінальні поєдинки "Фіналу чотирьох". У першій грі чинні чемпіонки Європи іспанки розтрощили Україну з рахунком 9:0, пише 24 канал.

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В іншому матчі Португалія впевнено обіграла Угорщину – 6:0, хоча поєдинок розпочався для угорських футзалісток доволі добре. Вони якісно захищались, а португалкам не вистачало фарту у завершальних діях.

Українська збірна отримала суперника у матчі за третє місце Євро-2022. Ним стане Угорщина, яка замінила у "Фіналі чотирьох" команду з Росії. Цю збірну виключили з футзального Євро через агресію її країни у бік України.

Матч за третє місце Євро-2022 Україна – Угорщина відбудеться 3 липня у португальському Гондомарі. Початок зустрічі о 16:30 за київським часом.

У той же день відбудеться фінальний поєдинок між Іспанією та Португалією. Це їх друга зустріч у боротьбі за трофей у "Фіналі чотирьох". Іспанки спробують захистити звання чемпіонок Європи. Матч розпочнеться о 19:50.

Нагадаємо, що українки стали четвертими у "Фіналі чотирьох" у 2019-му році. Тоді "синьо-жовті" у зустрічі за "бронзу" прикро поступились Росії.