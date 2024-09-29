Україна запалює на чемпіонаті світу з футзалу: які шанси на сенсаційний прохід у фінал

Підопічні Олександра Косенка вже перевершили очікування від себе на футзальному Мундіалі. Наша команда виграла 4 з 5-ти матчів, але тепер має зійтись проти головного фаворита турніру.

Збірна України з футзалу продовжує свій успішний шлях на чемпіонаті світу-2024. "Синьо-жовті" вже повторили свій найкращий виступ на Мундіалях, повідомляє 24 Канал.

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Історичний прорив

Команда Олександра Косенка провально стартувала на турнірі. Матч проти Аргентини був програний в одні ворота – 1:7. Проте подальші опоненти були нижче класом і Україна змогла взяти своє.

Ангола та Афганістан були переграні без будь-яких проблем. А у плей-оф "синьо-жовтим" пощастило із сіткою. Що Нідерланди в 1/8 фіналу, що Венесуела у чвертьфіналі були номінально слабшими за нашу команду.

Цей розклад сил підопічні Косенка і реалізували на майданчику – 3:1 проти голандців та 9:4 проти південноамериканців. Таким чином, Україна змогла повторити своє найкраще досягнення на ЧС.

У 1996 році наша команда змогла також дійти до півфіналу. Нашим суперником на звітному турнірі стане грізна збірна Бразилії. "Селесао" виграли 5 з дев'яти чемпіонатів світу і лише одного разу не доходили до півфіналу.

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Тож недивно, що Бразилія є явним фаворитом битви. На прохід південноамериканців у фінал виставлений коефіцієнт 1,08, тоді як України – 6,90. Що стосується основного часу, то котирування наступні:

перемога України – 10,50

нічия – 10,00

перемога Бразилії – 1,14

При цьому експерти очікують на результативну зустріч в Ташкенті. Коефіцієнт на "тотал більше 5,5" дорівнює 1,62, тоді як на ТМ5,5 – 2,21. Очікується, що Бразилія зможе виграти у три і більше м'ячів, ймовірність цього – 1,64.