Україна – Боснія і Герцеговина: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

У вівторок, 12 жовтня, збірна України під керівництвом Олександра Петракова проведе 7 матч у відборі на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Зустріч Україна – Боснія і Герцеговина пройде на "Арені Львів" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

До слова Україна спробує перемогти боснійців у фартовому Львові: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Україна – Боснія і Герцеговина: де дивитися

В Україні правами на показ матчів збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними України та Боснії і Герцеговини покажуть відразу два телеканали.

Йдеться про телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:35.

Дивитися онлайн матч Україна – Боснія і Герцеговина можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.

Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.