Чи продовжить Петраков тріумф: анонс на матч відбору на ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина

У вівторок, 12 жовтня, збірна України з футболу зіграє передостанній матч відбору на чемпіонат світу 2022 року проти прямого конкурента у таблиці групи D Боснії і Герцеговини. Суперники раніше між собою не зустрічалися, що робить це протистояння ще цікавіше.

Україна – Боснія і Герцеговина: головне

Що: матч відбору на чемпіонат світу з футболу 2022;

Де: Львів, "Арена Львів";

Коли: вівторок, 11 жовтня, 21:45;

Трансляція: канали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv.

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Продовження успіху України

Команда Олександра Петракова минулого тижня здобула першу перемогу в нинішньому відборі на Мундіаль-2022, обігравши на виїзді Фінляндію (2:1). Українці не програли жодного матчу, проте відразу п'ять поєдинків звели до нічиєї, що позбавило їх шансів поборотися за перше місце з Францією. До речі, з діючими чемпіонами світу та тріумфаторами Ліги націй "синьо-жовті" вже встигли зіграти двічі, і те, що в цих матчах вдалося взяти два очки – неабияке досягнення.

Але втрати очок в іграх з Фінляндією і Казахстаном вже зіграли з головною командою нашої країни злий жарт. Зараз Україна займає друге місце в турнірній таблиці, випереджаючи Боснію і Герцеговину лише на два очки. Та ще й у боснійців є один поєдинок в запасі – з Фінляндією. Тому саме в очних зустрічах визначиться, хто ж посяде друге місце в групі й отримає путівку в плей-оф кваліфікації. Підопічним Петракова необхідно виходити з цього протистояння переможцями.

На жаль, через травму не зможе допомогти українській збірній футболіст англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який також пропускав і поєдинок з Фінляндією. Крім того, через конфлікт з головним тренером не отримав виклик до національної команди лідер італійської Аталанти Руслан Маліновський.

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Вперше в суперниках Боснія і Герцеговина

Примітно, що цей поєдинок стане першим між збірними в історії.

Збірна Боснії і Герцеговини провалила виступу в Лізі Націй, де не знайшла себе у вищому дивізіоні цього турніру – жодних шансів проти Італії і Нідерландів у балканської команди не було.

Ще з листопада 2019 року підопічні Івайло Петевіо потрапили в чорну смугу – на протязі двох років і 14 матчів "жовто-сині" не могли виграти. Тільки 4 вересня "дракони" перервали неприємну для себе серію в товариській грі проти Кувейту (1:0).

У відборі на ЧС-2022 "золоті лілії" за п'ять матчів записали на свій рахунок одну перемогу, яку команда здобула лише в суботу в Нур-Султані (2:0). В активі гостей шість очок і третя позиція. Відрив від сьогоднішнього суперника становить два бали, при одній грі в запасі.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов – Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Корнієнко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чимирот, Гояк, Стеванович, Хаджиахметович, Колашинаць, Джеко, Превляк.

Що прогнозує Favbet

Експерти віддають перевагу Україні. На її звитягу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,81. У перемогу гостей вірять менше – 4,75. Не виключено, що збірні зіграють внічию – 3,70. Але такий рахунок не буде влаштовувати жодну з команд.

Обидві збірні зможуть потішити своїх уболівальників голами – 1,93. З яким рахунком може завершитись протистояння? 1:0 на користь господарів? Саме на такий рахунок стоїть найкращий коефіцієнт – 6,10. На ідентичний рахунок, але вже на користь боснійців – 11.