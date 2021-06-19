Збірна України Україна впевнено здолала Бельгію та вийшла у фінал Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу вийшла у фінал Золотої Євроліги. На шляху до фіналу українська збірна здолала непоступливу команду Бельгії.

Україна – Бельгія 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

До слова Збірна України з волейболу отримала суперників у фіналі чотирьох Золотої Євроліги

Команда Угіса Крастіньша потужно розпочали матч, повівши 10:3. Переламати хід першої партії бельгійці не змогли: українці виграли сет з різницею у 10 м'ячів.

У другому сеті збірна України змусила понервуватися своїх вболівальників. Наша команда вела 10:3, але майже впустила перевагу. Бельгія зрівняла рахунок у сеті, після чого команда Крастіньша зібралася та довела сет до перемоги.

У завершальній партії Бельгія тривалий час вела у рахунку. Але у найбільш відповідальний момент українці зіграли холоднокровно та вирвали перемогу.