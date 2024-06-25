У деяких гравців є мікропошкодження: Ребров назвав, хто готується до матчу з Бельгією

Національна збірна України в останньому турі групового раунду зіграє проти Бельгії. Обидві команди перед поєдинком набрали по три бали.

Напередодні матчу в Штутгарті головний тренер збірної України Сергій Ребров зустрівся з журналістами. Наставник "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в команді.

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Ребров про готовність футболістів

Сергій Станіславович запевнив, що, попри невеликі пошкодження, усі його підопічні готуються до відповідального поєдинку.

Є мікропошкодження, є футболісти, які не будуть брати участь у сьогоднішньому тренуванні. Та впевнений, усі будуть готові завтра зіграти,

– сказав Ребров.

Збірна України напередодні матчу з Бельгією

Нагадаємо, що у попередньому матчі проти Словаччини (2:1) не зміг зіграти Віктор Циганков, який тренується індивідуально.

Також поєдинок пропустив Віталій Миколенко – основний лівий захисник збірної. Втім, футболіст Евертона вже тренується в загальній групі. Його поява у старті проти Бельгії досить висока.

Нагадаємо, що вирішальний матч Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. У паралельному поєдинку групи Е зіграють збірні Румунії та Словаччини.

У разі перемоги підопічні Реброва гарантують вихід до 1/8 фіналу. У випадку поразки або нічиєї все буде залежати від результату матчу Словаччина – Румунія.