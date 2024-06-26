Винна Румунія: Ребров відверто прокоментував виліт України з Євро-2024

Збірна України не змогла вирвати перемогу у матчі проти Бельгії. Підопічні Реброва посіли останнє місце у групі та завершили виступи на Євро-2024.

Збірна України відіграла свій останній матч на Євро-2024. Команда Сергія Реброва розписала нульову нічию проти Бельгії, пише 24 Канал.

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Цього не вистачило, щоб залишити останнє місце у групі. Після матчу тренер збірної України прийшов на флей-інтерв'ю, висловивши свою думку щодо матчу в Штутгарті.

Я вважаю, що на не вистачило чогось не сьогодні, а у грі з Румунією. Сьогодні немає ніяких зауважень ані до гравців,, ані до когось ще. Дійсно, ми створювали багато моментів. Звісно, не забили, але сьогодні українці мають бути вдячні гравцям, які показали таку гру. Ми все робимо для наших Збройних сил. Я бачив по грі та підготовці гравців. Вони сильно налаштовувались на цю гру. Ми дуже вдячні Збройним силам,

– заявив Ребров.

Відзначимо, що всі команди у групі Е набрали по 4 очки. Втім Україна посіла останнє місце через найгіршу різницю м'ячів серед усіх команд.

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Поганий жарт із нашою збірною зіграла розгромна поразка від Румунії у першій грі (0:3). Кривдники України у плей-оф зіграють проти Нідерландів або Словенії, тоді як бельгійці – проти Франції, а Словаччина – проти Іспанії або Англії.