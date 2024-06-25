Останній шанс для команди Реброва: де безплатно дивитися матч Україна – Бельгія на Євро-2024

У середу, 26 червня, відбудуться чергові поєдинки останнього туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. В одному з них зустрінуться збірні України та Бельгії.

Гра відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток матчу команд Групи "Е" пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто безплатно транслюватиме матч Україна – Бельгія

Цей поєдинок стане історичним, адже Україна та Бельгія раніше ніколи не зустрічалися на офіційних турнірах під егідою УЄФА чи ФІФА.

Після двох турів групового етапу всі чотири команди в квартеті "E" мають по три очки, що робить цю групу однією з найбільш інтригуючих в історії чемпіонатів Європи. На жаль, через розгромну поразку від Румунії (0:3) в першому матчі, збірна України посідає останнє місце.

Щоб гарантувати собі вихід до плей-оф, підопічним Сергія Реброва потрібна перемога над Бельгією. Нічия або поразка залишають шанси на вихід, але вони будуть залежати від результатів матчу між Румунією та Словаччиною.

Безплатно поєдинок України та Бельгії можна буде переглянути на місцевих каналах Суспільного. Зокрема гру можна буде переглянути в ефірі національного телемарафону.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу Групи "E" зустрінуться також Словаччина та Румунія. Він відбудеться паралельно з матчем команди Реброва – о 19:00.