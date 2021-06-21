Україна – Австрія: онлайн матчу Євро-2020

Понеділок, 21 червня, 19:00. Матч групи C між збірними України та Австрії. Вирішальна гра. Онлайн-трансляція на сайті 24 каналу.

Збірні України та Австрії підходять до цього матчу з трьома очками в активі. В кожної команди по одній перемозі та одному програшу. Українці випереджають суперників лише завдяки більшій кількості забитих голів. Саме тому наша команда і посідає друге місце.

До теми За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Україні для виходу в плей-офф достатньо виграти чи зіграти внічию. І тоді в 1/8 фіналу ми вийдемо з другого місця, де зіграємо проти збірної Італії в суботу, 26 червня.

Натомість якщо Україна програє, то опуститься на третє місце. І питання виходу в плей-офф буде відкритим. Тоді треба буде потрапити в четвірку кращих третіх команд в групах (з шести).

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Австрія на Євро-2020