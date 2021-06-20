Україна – Австрія: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Україна та Австрія зіграють третій матч групового етапу Євро-2020 (група C) в понеділок, 21 червня, о 19:00. Переглянути цей матч можна буде й онлайн, і по телебаченню.

Матч між збірними України та Австрії стане вирішальним для обох команд щодо визначення місця в групі. Поки лідирує Україна, яка посідає другу сходинку. Це місце гарантовано дає право вийти в 1/8 фіналу Євро-2020. Щодо команд, які за підсумками групового етапу посядуть треті місця, то в плей-офф вийдуть лише чотири з шести кращих збірних.

Детальніше За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Австрія теж має три очки, як і збірна України. Але поступається "синьо-жовтим" за кількістю забитих голів (в українців чотири голи, а в австрійців – лише три).

Чи не найбільш вирішальний матч для збірної України на Євро-2020 проти Австрії можна буде переглянути як по телевізору, так і онлайн. А Спорт 24 проведе текстову трансляцію матчу (з відео голів матчу).

По телебаченню матч Україна – Австрія покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 2". Початок трансляції о 18:50.

Дивитися онлайн матч Україна – Австрія можна буде на будь-якій платформі, яка транслює канал "Україна". А також на платформі Oll.tv.