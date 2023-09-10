Надіслав поцілунок і сердечко: Зінченко присвятив гол у ворота Англії доньці – миле фото

Збірна України продемонструвала високий рівень футболу та відібрала очки у лідера групи Англії. Олександр Зінченко став автором єдиного голу "синьо-жовтих" у ворота Джордана Пікфорда.

Англія підходила до цього матчу у статусі фаворита. Однак Україна була серйозно налаштована взяти реванш у "трьох левів" у першому турі відбору на Євро-2024. Вже на 26-й хвилині команда Сергія Реброва розмочила нулі на табло.

Влада Зінченко: Єва цілий день чекала футбол

Конопля віддав у район 11 метрів, куди вже біг Зінченко та Мудрик. Олександр не став обробляти м'яч, а одразу пробив по воротах Пікфорда. Лівий захисник Арсенала вивів Україну уперед 1:0 та змусив трибуни у Вроцлаві шаленіти.

Футболіст підбіг до однієї з камер, яка була поблизу поля. Щасливий Зінченко зворушливо передав комусь поцілунок, склав із пальців сердечко та помахав в об'єктив. Після чого потрапив в обійми партнерів по збірній.

Як Зінченко забив Англії: дивіться відео

Повний відеоогляд матчу можна переглянути за посиланням . Гол і святкування Зінченка вмикайте із 17-ї секунди.

Після поєдинку дружина Олександра Влада Зінченко (Седан) привідкрила секрет милого святкування голу від Сашка. Виявилось, що його старша донечка Єва увесь день чекала матчу збірної. А це привітання від татуся адресувалось саме їй.

Влада виклала фото в інстаграмі, як Єва, у футболці батька, стежить за грою біля екрана телевізора. Дружині футболіста вдалось зловити той кадр із щемливого святкування голу від Олександра.

Єва цілий день чекала футбол. Видно, щось знала, у них свої домовленості з татусем. Браво, збірна,

– написала Влада.



Зінченко присвятив свій гол доньці Єві / Фото Влади Зінченко

Олександр відреагував на це фото сердечком у коментарях.

Після матчу цією світлиною поділився в себе інстаграмі сам Олександр, залишивши зворушливий підпис.

Моє життя, Єва Зінченко. Слава Україні! Дякую за фантастичну підтримку,

– написав Зінченко.

На жаль, наша збірна не змогла втримати переможний рахунок. Ще до перерви Вокер зрівняв цифри на табло, а в другому таймі команди більше не забивали. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Після цієї мирової Англія продовжує одноосібно очолювати групу "С", маючи у своєму активі 13 балів. Українці набрали у 4-х матчах 7 очок. Третьою йде Італія – 4 пункти. Стільки ж має четверта Північна Македонія. А групу із нулем в активі прогнозовано замикає Мальта.

12 вересня Україна зіграє на виїзді проти Італії.