"Ти чортове лайно": Мудрик став "жертвою" образ англійських фанів під час матчу – відео моменту

Збірна України змогла відібрати очки в Англії у відборі на Євро-2024. Михайло Мудрик вийшов у старті, але показав далеко не найкращу гру.

Лівий вінгер лондонського Челсі зайняв місце на фланзі збірної України. Міг Михайло Мудрик забивати. Але на гольовий пас від Юхима Коноплі першим відгукнувся Олександр Зінченко. Захисник Арсенала замкнув передачу у район 11 метрів, пише 24 Канал.

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Потрапив у немилість англійських уболівальників

Протягом матчу Мудрик декілька разів намагався на дриблінгу та високої швидкості "пролетіти" лівим флангом. Але усі його зусилля доволі легко "з'їдав" не менш швидкий та досвідчений Кайл Вокер. Саме він забив той єдиний гол у складі Англії у ворота Георгія Бущана.

Також Михайлу декілька разів сильно діставалось по ногах від англійців, які звикли грати в АПЛ у такому силовому стилі.

Після одного із таких єдиноборств з Вокером наприкінці матчу Мудрик попросив у Сергія Реброва заміну. Замість нього на поле вийшов дебютант Єгор Назарина.

Михайлу довелось йти до лави запасних збірної України через значну частину поля. Неприємна зустріч його чекала, коли він проходив біля трибун фанів збірної Англії. Ті з негативом зустріли українця.

Невиразна гра Мудрика не лише у Челсі, а й на рівні української збірної, взагалі загнала у відчай англійських фанатів, а особливо, які вболівають за "синіх".

Мудрику, ти чортове лайно,

– повторювали йому у слід уболівальники.

Реакція англійських фанатів у бік Михайла Мудрика: дивіться відео

Точно не на таку реакцію від англійських фанів очікував Мудрик, який сидів на лаві запасних із засмученим обличчям.

Вже 12 вересня Михайло матиме новий шанс розкрити рота усім хейтерам, які вже вимагають керівництво Челсі продавати українського вінгера. У цей день Україна зіграє на виїзді з Італією.