Україна – Албанія: де купити квитки на перший матч збірної у Лізі націй

Вже у суботу, 7 вересня, збірна України з футболу стартує у груповому раунді Ліги націй сезону-2024/2025. Першим суперником "синьо-жовтих" буде збірна Албанії.

Окрім Албанії також Україна зіграє із Грузією та Чехією. Перший номінально "домашні" матч команда Сергія Реброва проведе у чеській Празі.

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Де придбати квитки на матч у Празі

Триває продаж квитків на цю гру, який поділений на два етапи:

Для українців. Щоб якомога більша кількість громадян України змогла підтримати рідну збірну із трибун стадіону "Epet Arena". після реєстрації та вибору місця покупцю необхідно пройти авторизацію через "Дія. Підпис".

Для іноземців. Громадяни з інших країн, які є уболівальниками збірної України (окрім Білорусі та Росії) матимуть можливість придбати квитки після першого етапу продажів.

Зверніть увагу! Квитки на матч Ліги націй Україна – Албанія можна придбати – за посиланням. Важливо, що на руки один уболівальник може придбати не більше чотирьох квитків. Вартість квитків стартує від 250 крон.



Дітям до двох років вхід на арену заборонений.

Відзначимо, що поєдинок Україна – Албанія розпочнеться о 21:45 (за київським часом) та о 20:45 (за місцевим). Двері стадіону у Празі відчинять за дві години до гри.