Не втримали переможний результат: олімпійська збірна України зіграла внічию з Єгиптом

Команда Руслана Ротаня готується до історичного старту в олімпійському футбольному турнірі. Перем початком форуму "синьо-жовті" зіграють кілька спарингів.

Україна (U-23) – Єгипет (U-23) 1:1

Голи: Брагару, 12 – Катта, 80

У Франції олімпійська збірна України зустрілася з єгипетськими однолітками. Африканська команда теж учасник Олімпіади-2024, пише 24 Канал.

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Як зіграла Україна у першому спарингу

Головний тренер олімпійської збірної України ще очікує приїзду в тренувальний табір гравців Руху та Зорі. Втім, склад "синьо-жовтих" був близьким до оптимального.

Склад Україна (U-23): Фесюн (Єрмаков, 46), Мартинюк, Таловєров, Салюк (Павлюк, 58), Крупський, Рубчинський (Сігеєв, 58), Михайленко (Очеретько, 58), Криськів, Хлань (Шулянський, 58), Брагару (Велетень, 58), Сікан.

Українці досить швидко відкрили рахунок. На 12-й хвилині зустрічі відзначився Брагару після пасу Крупського. Розвинути свій успіх "синьо-жовті" не зуміли.

А от африканська збірна під завісу матчу зрівняла рахунок. Результативний удар на рахунку Катта.

У підсумку матч завершився внічию 1:1.

Фотогалерея матчу Україна – Єгипет / фото УАФ