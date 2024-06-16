Не обійшлося без валідолу: олімпійська збірна України в серії пенальті виграла турнір у Франції

Команда Руслана Ротаня в рамках підготовки до Олімпійських ігор в Парижі завершила свій виступ на турнірі у Франції Tournoi Maurice Revello. У фінальному поєдинку "синьо-жовті" зустрічалися зі збірною Кот-д'Івуару.

Україна U-23 – Кот-д'Івуар U-20 2:2 (5:4 по пен.)

Голи: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

На груповій стадії турніру Tournoi Maurice Revello олімпійська збірна України здобула чотири перемоги та вийшла у фінал. У вирішальному поєдинку підопічні Руслана Ротаня зіграли з переможцем іншої групи – командою Кот-д'Івуару U-20, пише 24 Канал.

Читайте також Четверта перемога поспіль: олімпійська збірна України здолала Японію на шляху до фіналу

Олімпійці тріумфують у Франції

"Синьо-жовті" швидко відкрили рахунок у матчі. Денис Шостак скористався дитячими помилками захисників збірної Кот-д'Івуару та відправив м'яч у сітку воріт африканців.

На 31-й хвилині українці подвоїли перевагу. Захисники Кот-д'Івуару знову помилися, м'яч опинився у Сікана, який віддав гольовий пас на Хланя. 2:0 – здавалося, що перемога в кишені.

Проте іншої думки були суперники. Африканці завдяки дублю Уотро відновили паритет та довели матч до серії пенальті.

Футбольна фортуна була на боці українців. У серії пенальті точнішими були підопічні Ротаня. Спочатку Хлань не реалізував свою спробу, але помилку партнера по команді виправив голкіпер "синьо-жовтих" Фесюн. Він взяв два удари у виконанні африканців та приніс перемогу в турнірі.

Що далі

Олімпійська збірна України здобула трофей Моріса Ревелло та в гарному настрої очікує старту футбольного турніру на Олімпіаді. Свій перший поєдинок в Парижі підопічні Ротаня зіграють 24 липня проти Іраку. Наступні матчі в групі В українці проведуть 27 липня (проти Марокко) та 30 липня (з Аргентиною).