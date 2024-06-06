Вагома заявка перед Олімпіадою: збірна України U-23 знищила італійську молодіжку

Збірна України U-23 здобула другу розгромну перемогу на міжнародному турнірі Моріса Ревелло у Франції. У другому турі підопічні Руслана Ротаня не залишили шансів команді Італії U-21.

Україна U-23 – Італія U-21 – 4:0

Голи: Максим Хлань, 31, Олександр Мартинюк, 53, Данило Сікан, 64, Назар Волошин, 71

Олімпійська збірна України матчем із командою Італії продовжила свій виступ на міжнародному турнірі Моріса Ревелло у Франції. Поєдинок проходив у місті Обань, пише 24 Канал.

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Олімпійська збірна України здобула другу поспіль розгромну перемогу

Перші пів години гри пройшли в боротьбі майже без моментів. А потім збірна України відкрила рахунок: Мартинюк запустив флангом Хланя, який увійшов до штрафного й здорово поклав у дальній кут.

На 53-й хвилині українці подвоїли перевагу – з пасу Федора розкішний дальній удар удався Мартинюку. Пізніше спрямував м’яч у сітку Сікан, зігравши на добиванні після заблокованої спроби Хланя.

На 71-й хвилині ще один гол нашої команди організували футболісти, які щойно вийшли на заміну: Ярмолюк асистував Волошину. Тож у підсумку підопічні Руслана Ротаня впевнено перемогли – 4:0.

Наступний поєдинок на міжнародному турнірі "синьо-жовті" проведуть 8 червня проти команди Панами. У стартовому матчі підопічні Руслана Ротаня розгромили команду Індонезії (3:0).