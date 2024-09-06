Покарали друзів Росії: "молодіжка" України здобула вольову перемогу над Сербією

У п'ятницю, 6 вересня, відбувся черговий матч відбору Євро-2025 між збірними України та Сербії. Підопічні Унаї Мельгоси здобули важливу перемогу.

Україна U-21 – Сербія U-21 2:1

Голи: Волошин, 34, Ярмолюк, 57 (з пенальті) – Баждар, 7

Перед звітним поєдинком "синьо-жовті" йшли без втрат у кваліфікації на Євро-2025. У сьомому поєдинку суперником України були однолітки із Сербії, пише 24 Канал.

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Принципова перемога українців

Номінально домашній поєдинок українці проводили у Ризі. Все через друзів Сербії, які розпочали повномасштабну війну проти нашої держави.

У дебюті матчу гості зуміли засмутити Нещерета. На 7-й хвилині після розіграшу кутового відзначився Баждар.

Підопічні Унаї Мельгоси відігралися на 34-й хвилині першого тайму. Динамівець Назар Волошин отримав філігранну передачу від Арсенія Батагова та в один дотик відправив м'яч до сітки воріт балканців. На перерву команди пішли за нічийного результату.

На початку другої половини зустрічі серби порушили правила у штрафному майданчику проти Іллі Квасниці. Арбітр без вагань вказав на позначку.

До м'яча підійшов Єгор Ярмолюк, який ударом паненкою перехитрив воротаря.

До кінця ігрового часу "синьо-жовті" мали кілька гарних нагод збільшити перевагу. Однак у підсумку поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь команди Мельгоси.

Збірна України здобула сьому перемогу у семи поєдинках кваліфікації Євро-2025. "Синьо-жовті" продовжують утримувати лідерство у групі F.