Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: де та коли вони зіграють наступний матч

Збірна України вийшла в чвертьфінал Євро-2020. Матч відбудеться в суботу, 3 липня, а суперником буде збірна Англії

Україна у напруженому матчі вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши Швецію. Основний час матчу закінчився внічию 1:1. Українці вирвали перемогу на 120+1 хвилині завдяки голу Довбика.

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Тепер у чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти збірної Англії. Матч відбудеться в суботу, 3 липня. Гра розпочнеться о 22:00.

Матч між збірними України та Англії відбудеться в Римі. А переможець цієї пари зіграє у півфіналі проти переможця пари Чехія – Данія.