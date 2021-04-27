УХЛ подала в суд на Федерацію хокею України: причина конфлікту

Офіційний сайт Федерації хокею України стверджує, що Українська хокейна ліга подала на ФХУ в суд, вимагаючи визнати договір на проведення чемпіонату України в сезоні 2021/22.

Раніше ФХУ повідомила, що УХЛ не має права організовувати сезон 2021/22, оскільки контракт завершився. УХЛ, в свою чергу, стверджує, що договір діє ще рік.

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ФХУ підтвердила, що контракт діяв до квітня 2022 року, але федерація використала пункт про розірвання договору в односторонньому порядку.

Чому розірвали контракт

УХЛ тим часом вже прийняла заявки від 7 клубів на участь в сезоні 2021/22.

У ФХУ заявили, що після проведення аудиту було виявлено чимало порушень в діяльності УХЛ, що і призвело до розірвання контракту.

Напередодні в ФХУ заявили, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею і не може приймати заявки від клубів на новий сезон.

Раніше Федерація вимагала від УХЛ зменшити ліміт на легіонерів, а також рекомендувала встановити в календарі чемпіонату чіткі міжнародні паузи в інтересах національної збірної України.