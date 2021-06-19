Угорщина завдяки блискучому голу сенсаційно перемагає Францію: відео

На чемпіонаті Європи з футболу 19 червня може статися чи не найбільша сенсація. Чинні чемпіони світу французи сенсаційно програють скромній Угорщині.
Збірна Угорщини зуміла приголомшити французьких футболістів у компенсований до першого тайму час.
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Як Угорщина забила гол
Угорська команда вчасно перевела атаку на лівий фланг. Там Роланд Шаллай віддав чудовий пас на хід Аттілі Фіолі.
Той випередив Бенжамена Павара та Рафаеля Варана й з меж штрафного прошив Уго Льоріса! Після першого тайму Франція програє 1:0.
Відео голу Угорщини
Зауважимо, що Фіолі надзвичайно емоційно відсвяткував гол з вболівальниками на стадіоні.
- Для Угорщини це перший гол на Євро-2020. У попередній грі угорці програли Португалії (3:0), а Франція здолала німців (1:0).