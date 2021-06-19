Угорщина завдяки блискучому голу сенсаційно перемагає Францію: відео

На чемпіонаті Європи з футболу 19 червня може статися чи не найбільша сенсація. Чинні чемпіони світу французи сенсаційно програють скромній Угорщині.

Збірна Угорщини зуміла приголомшити французьких футболістів у компенсований до першого тайму час.

До речі Вирішальна битва за плей-офф: прогноз на матч Швейцарія – Туреччина на Євро-2020

Як Угорщина забила гол

Угорська команда вчасно перевела атаку на лівий фланг. Там Роланд Шаллай віддав чудовий пас на хід Аттілі Фіолі.

Той випередив Бенжамена Павара та Рафаеля Варана й з меж штрафного прошив Уго Льоріса! Після першого тайму Франція програє 1:0.

Відео голу Угорщини

Зауважимо, що Фіолі надзвичайно емоційно відсвяткував гол з вболівальниками на стадіоні.