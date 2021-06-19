Угорщина приголомшила Францію на Євро-2020, але Грізманн врятував французів від ганьби: відео

Збірні Франції та Угорщини в суботу, 19 червня, зіграли другий матч на Євро-2020 в групі F. Результат цього матчу виявився доволі сенсаційним.

Угорщина – Франція 1:1

Голи: Фіола, 45+2 – Грізманн, 66

Матч між збірними Франції та Угорщини відбувся в Будапешті на переповненому стадіоні. Тож угорці мали значну підтримку вболівальників.

Збірна Франції у першому матчі перемогла Німеччину. Угорщина була розгромлена Португалією завдяки дублю Роналду.



Переповнені трибуни на матчі в Будапешті / Фото Getty Images

Французькі транжири

Збірна Франції з початку матчу кинулася на ворота суперників. Адже перемога гарантувала їм вихід з групи в плей-офф. Але французькі нападники раз за разом марнували свої моменти – Мбаппе, Бензема та Грізманн за перші 45 хвилин так і не зуміли пробити Гулачі. Сім ударів – і жодного голу. Правда у ворота м'яч летів лише один раз.

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Вимушена заміна

У середині першого тайму в угорців відбувалася вимушена заміна. Адам Салай не зміг продовжити гру. Цілком ймовірно, що у гравця стався тепловий удар, адже в Будапешті під час матчу температура повітря піднялася до +30 градусів Цельсія. Тож арбітр навіть зупинив гру, щоб гравці змогли попити води.

Приголомшливий гол

Зате угорці реалізували чи не єдину свою гольову можливість в першому таймі. Швидка контратака закінчилася ударом Фіоли, який реалізував свій момент.

Відео голу Фіоли



Порятунок Франції

Французів від ганьби в цьому матчі (вони – чинні чемпіони світу) врятував Грізманн. Хоча варто віддати увагу Льорісу та Мбаппе. Голкіпер далеко вибив м'яч після стандарту, його підхопив Мбаппе. Форвард прострілював, але захисник заблокував простріл. Та м'яч відлетів до Грізманна, який і зрівняв рахунок.

Відео голу Грізманна



Згодом Гулачі ще не один раз врятував Угорщину від пропущених голів. Тож матч так і закінчився внічию 1:1.

Угорщина набирає перші очки на Євро-2020 та забиває перший гол. І робить ситуацію в групі F ще більш заплутаною.