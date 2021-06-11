Уельс чи Швейцарія: хто здобуде перемогу в другому матчі Євро-2020

Після матчу Туреччина – Італія чемпіонат Європи продовжиться 12 червня іншим поєдинком групи A між Уельсом та Швейцарією. Хто фаворит зустрічі – читайте у матеріалі Спорт 24.

Збірна Швейцарії вп'яте зіграє на Євро

Збірні Уельсу та Швейцарії зустрінуться у Баку. Обидві команди дійшли до плей-офф Євро-2016. Швейцарці вибули в 1/8 фіналу, а валлійці дісталися аж до півфіналу, де були биті майбутнім чемпіоном Португалією.

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У цілому статистика очних зустрічей напередодні гри на "Олімпійському" на користь Швейцарії. Уельс виграв один матч при трьох поразках.

Збірна Уельсу вдруге поспіль грає на чемпіонаті Європи. Вона дебютувала у фінальній стадії Євро-2016 і виграла групу, випередивши Англію, Словаччину та Росію.

Збірна Швейцарії вп'яте грає у фінальній частині Євро. Всі п'ять кампаній були в рамках семи останніх чемпіонатів Європи.

Уельс – Швейцарія: прогноз Favbet

На папері фаворитом поєдинку є збірна Швейцарії, перемогу якої у букмекерській компанії Favbet оцінюють коефіцієнтом 2,22.

Уельс, який вистрілив на Євро-2016, довів, що не боїться більш досвідчених та іменитих суперників. Перемогу валлійців оцінюють коефіцієнтом 4. Нічия у поєдинку коефіцієнт 3,05.

У всіх попередніх матчах Уельс та Швейцарія забивали принаймні два голи. Відтак, можна спробувати зробити ставку на тотал матчу більше 2, який оцінений коефіцієнтом 2,15.

Поєдинок Уельс – Швейцарія розпочнеться о 16:00.