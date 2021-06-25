Уельс чи Данія: хто виграє матч та стане першим чвертьфіналістом Євро-2020

На Євро-2020 розпочинається найцікавіша стадія – плей-офф. Першими в 1/8 фіналу за вихід у наступний раунд будуть боротися Уельс та Данія. Поєдинок відбудеться вже 26 червня.

Уельс вийшов у плей-офф, посівши друге місце в групі A. Валлійці пропустили вперед Італію, але випередили Швейцарію та Туреччину.

До теми Пари 1/8 фіналу Євро-2020: хто з ким грає та дати матчів

За збірною Данії стежать чи не найбільше на Євро-2020 після інциденту з Крістіаном Еріксеном. Попри дві поразки на груповому етапі Фінляндії та Бельгії данська команда вийшла у плей-офф з другої сходинки.

Цьому посприяла розгромна перемога над російською збірною. За даними УЄФА, Уельс та Данія зіграли 10 матчів. Валлійці виграли 4 поєдинки проти 6 в Данії.

Уельс – Данія: прогноз Favbet на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Данія, мабуть, найсильніша команда Євро-2020 середнього класу. Данські футболісти демонструють змістовний футбол, чим заслужили вихід у плей-офф.

Данія – фаворит матчу з Уельсом. Їх прохід у наступний раунд букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,40. Також букмекери пропонують коефіцієнт 1,87 на перемогу данців в основний час.

Щодо Уельса, то їх шанси вийти в 1/4 фіналу букмекери оцінюють коефіцієнтом 3,15. Звитягу валлійців в основний час гри оцінюють коефіцієнтом 5,20.

Нічия в основний час матчу оцінена коефіцієнтом 3,30. Якщо команди не зможуть визначити сильнішого за 90 хвилин, то продовжать битву у додатковий час. Перемогу Уельсу в овертаймі оцінюють коефіцієнтом 18, коли на Данію дають коефіцієнт 9,50.

Якщо Уельс та Данія не визначать сильнішого і в додатковий час, то продовжать боротьбу в серії пенальті. Тут букмекери пропонують однаковий коефіцієнт 11 на перемогу по пенальті що Уельсу, що Данії.

Матч Уельс – Данія відбудеться в Амстердамі. Початок поєдинку о 19:00.