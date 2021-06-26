Уельс – Данія: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Євро-2020

Уельс та Данія першими розіграють путівку до 1/4 фіналу Євро-2020. Команди зустрінуться 26 червня в Амстердамі в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Уельс – Данія: де дивитися онлайн матч

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 Уельс – Данія розпочнеться о 19:00.

До теми Уельс чи Данія: хто виграє матч та стане першим чвертьфіналістом Євро-2020

В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Уельс – Данія транслюватимуть на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Трансляція зі стадіону в Амстердамі розпочнеться о 18:50.

Дивитися онлайн матч Уельс – Данія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.